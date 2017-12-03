علي عبدالله صالح يعود مجدداً لصدارة المشهد اليمني

على مدى عدة عقود لم يغب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن صدارة المشهد في اليمن.

فقد تولى رئاسة شمال اليمن في 17 من يوليو عام 1978، وأصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية بعد إعلان وحدة شطري البلاد في عام 1990.

خلال صيف العام 1994، خاض حرباً مع قيادات جنوبية انفصالية وأحكم قبضته على البلاد.

وخلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2010، خاض صالح 6 حروب مع حركة الحوثيين المسلحة، التي أعلنت تمردها على الدولة اليمنية.

وفي عام 2011، اندلعت أحداث وصفت بثورة الشباب أدت إلى إنقسام المؤسسة العسكرية اليمنية، ودفعت دول الجوار إلى تبني المبادرة الخليجية التي تضمنت تخلي صالح عن رئاسة البلاد، مقابل بقاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه شريكاً في حكومة انتقالية مع منحه الحصانة من الملاحقة القانونية.

وخلال عام 2014، ورغم تخليه عن السلطة إلا أن صالح والموالين له داخل الجيش أو في مؤسسات الدولة المدنية تحالفوا مع الحوثيين لتدبير انقلاب على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

واليوم ها هو صالح، الذي تمسك بزعامة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه عام 1982، وبعلاقته بوحدات في الجيش اليمني حتى بعد تخليه عن السلطة، يعود مجدداً إلى الواجهة بعد تفجر الخلافات بينه وبين الحوثيين، ليقود هو وأنصاره في حزب المؤتمر الشعبي العام تحركاً هدفه وضع حد لانقلاب الحوثيين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في العاصمة صنعاء والمحافظات التي فرضت الميليشيات الانقلابية سيطرتها عليها بالقوة.