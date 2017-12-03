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قرقاش: الانتفاضة الوطنية في صنعاء بحاجة للدعم

المصدر: دبي - العربية.نت
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش
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غرّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر #تويتر أن الوضع في العاصمة اليمنية #صنعاء غامض، وأكد أن انتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم.

وأشار قرقاش إلى أن الحرب هي لحماية الجزيرة العربية من #التمدّد_الإيراني وعصاباته الحوثية.

وأضاف قرقاش عبر تويتر: "أيا كانت نتائج انتفاضة صنعاء المباركة فإنها أكدت أن ميليشيات #الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنيا، وأن سيطرة #الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي".

وكان قرقاش قد صرّح سابقا أن انتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الانجراف وراء الدعوات الطائفية المظللة والمضادة لمصالح #الشعب_اليمني.

ونوّه الوزير الإماراتي بأن الوساطة القطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.

كلمات دالّة

#تويتر, #صنعاء, #التمد, #الحوثي, #الإرهاب, #الشعب اليمني

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