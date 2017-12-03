قرقاش: الانتفاضة الوطنية في صنعاء بحاجة للدعم

غرّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر #تويتر أن الوضع في العاصمة اليمنية #صنعاء غامض، وأكد أن انتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم.

وأشار قرقاش إلى أن الحرب هي لحماية الجزيرة العربية من #التمدّد_الإيراني وعصاباته الحوثية.

وأضاف قرقاش عبر تويتر: "أيا كانت نتائج انتفاضة صنعاء المباركة فإنها أكدت أن ميليشيات #الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنيا، وأن سيطرة #الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي".

وأيا كانت نتائج إنتفاضة صنعاء المباركة فإنها أكدت أن مليشيا الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنيا، وأن سيطرة الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 3, 2017

وكان قرقاش قد صرّح سابقا أن انتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الانجراف وراء الدعوات الطائفية المظللة والمضادة لمصالح #الشعب_اليمني.

ونوّه الوزير الإماراتي بأن الوساطة القطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.