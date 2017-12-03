قوات المؤتمر تعزز وجودها في صنعاء

عززت قوات المؤتمر الشعبي وجودها في العاصمة اليمنية #صنعاء، وخصوصاً في محيط المنشآت الحيوية والوزارات والمباني الحكومية.

وأحكمت القوات سيطرتها على المدخل الشمالي للعاصمة عند منطقة الأزرقين، وكذلك على المواقع الاستراتيجية جنوب العاصمة، كما عززت وجودها في وزارة الداخلية والدفاع ومعسكر النجدة والمطار الدولي.

وتواصلت المعارك العنيفة بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء في مناطق عصر والستين الغربي والزبيري ومناطق جنوب العاصمة، ومحيط منزل الرئيس السابق صالح.

وقالت مواقع يمنية إن المواجهات استمرت حتى فجر اليوم الأحد وسط سماع انفجارات، وأن العاصمة أصابها شلل تام، حيث توقفت المدارس والجامعات وخلت الشوارع من المارة والمركبات.

وأظهرت صور الحرس الجمهوري وهو يأسر العشرات من #الحوثيين في صنعاء.