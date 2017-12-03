ميليشيات الحوثي تقرصن بث قناة "اليمن اليوم"

قرصنت ميليشيات الحوثي بث قناة #اليمن_اليوم، وأذاعت من خلالها بيانا لما يعرف بالمجلس السياسي.

واقتحم مسلحو جماعة الحوثي قناة "اليمن اليوم" المملوكة للرئيس السابق علي عبدالله صالح جنوب #العاصمة_صنعاء.

وكانت القناة بثت قبل اقتحامها كلمة لصالح دعا فيها الشعب اليمني إلى الانتفاض ضد جماعة الحوثي في جميع محافظات البلاد.

من جهتهم، أكد قياديون بحزب المؤتمر العام، تعرض موقع الحزب للاختراق من #الحوثيين، وتزويرهم لبيان يدعو للحوار مع ميليشيات الحوثي.

وأشارت مصادر الحدث إلى أن عناصر من ميليشيات الحوثي قامت باعتقال أحد المحررين وإجباره على تزويدهم بكلمة السر.

كما نوّهت المصادر بأن خبراء إيرانيين وعناصر من ميليشيات حزب الله قاموا كذلك على مدى يومين باختراق الموقع.

فيما قال مصدر يمني إن المسلحين اقتحموا قناة "اليمن اليوم" بعد مواجهات مع الحراسة التابعة لقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح، في الوقت الذي كان العشرات من الصحافيين موجودين داخلها، موضحاً في الوقت نفسه أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا.