"المؤتمر": قتل صالح أشعل الغضب ضد الحوثيين

أعلن أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، مساء الاثنين، أن قتل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله #صالح، أشعل غضب اليمنيين ضد #الحوثيين.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت، في وقت سابق، أنها قتلت صالح بهجوم على سيارته بالرصاص والقذائف الصاروخية.

كما أكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام أن صالح قُتل في المعارك ضد الحوثيين في صنعاء.

وقالت مصادر يمنية إن مقتل صالح وقع في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر بحزب المؤتمر أن صالح قُتل برصاص قناصة في الرأس.

وتداولت مواقع التواصل فيديو أولياً يظهر جثمان الرئيس اليمني السابق بعد مقتله.