أول فيديو لمقتل الرئيس اليمني السابق

أعلنت ميليشيات الحوثي مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وذلك في بيان بثته الاثنين.

وقد أظهر فيديو على مواقع التواصل جثة صالح.

مقطع فديو يظهر جثة علي عبدالله صالح



pic.twitter.com/ESXVXOpGR3 — هشام الغنام (@HeshamAlghannam) December 4, 2017

وأكدت مصادر في حزب المؤتمر أن صالح قتل في المعارك ضد الحوثيين في صنعاء. وقالت مصادر يمنية إن مقتل صالح وقع في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء. كما ذكرت مصادر بحزب المؤتمر أن صالح قُتل برصاص قناصة في الرأس.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شهود أن ميليشيات الحوثي قامت بتفجير منزل صالح وسط صنعاء.

يأتي ذلك فيما وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الاثنين، ببدء عملية عسكرية تحت اسم "صنعاء العروبة"، تتجه للعاصمة لتحريرها من الميليشيات الحوثية. وتهدف #عملية_صنعاء_العروبة إلى إنهاء سيطرة الانقلابيين الحوثيين على العاصمة اليمنية.

وكان صالح قد أعلن رسمياً، مساء الأحد، أن حزب المؤتمر الشعبي العام قرر فض الشراكة مع ميليشيات الحوثي.

وقال صالح في رسالة وجهها إلى الجيش والشعب اليمني وقواعد حزبه، إن ذلك جاء بعد "حماقات" ارتكبتها جماعة الحوثي التي تسببت في "تجويع الشعب" من أجل مطامعها الشخصية ورؤيتها الضيقة التي رسمتها لها إيران.

كما جاء قرار صالح وحزبه لإنقاذ اليمن من مخططات تحاك ضده، حسب ما جاء في الرسالة، مشيراً إلى أن "ساعة الصفر قادمة" على صعيد المعارك في صنعاء، و"سيهبّ الجيش والحرس الجمهوري"، داعياً إلى انتظار الساعات القادمة.