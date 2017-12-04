مجموعات من أنصار صالح ينضمون لألوية الشرعية بطوق صنعاء

وصلت مساء الاثنين مجموعات كبيرة من أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذي اغتاله الحوثيون اليوم، إلى طوق #صنعاء وانضمت لألوية الشرعية في مأرب.

وفي سياق متصل، طالبت قبائل إب، في بيان صدر عنها، اليمنيين بالانتقام من ميليشيات الحوثي لمقتل #صالح.

كما دعت قيادة تعز وفرع حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة قواعد وقيادات الحزب إلى الانتفاض في وجه الميلشيات الحوثية المتمركزة على أطراف المحافظة. وقال عارف جامل وكيل محافظة تعز إن الأيام القادمة ستشهد عمليات قوية ضد الحوثيين على غرار ما يحدث في العاصمة صنعاء. من جهته، استهدف طيران التحالف العربي بسبع غارات تجمعات وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في القصر الجمهوري في وسط صنعاء.

وقد فرضت ميليشيات الحوثي حالة طوارئ غير معلنة في صنعاء، وأعدمت 200 عنصر من قوات #المؤتمر_الشعبي العام.

ونشرت الميليشيات عناصرها المسلحة في مختلف المناطق داخل العاصمة، واستحدثت نقاط تفتيش جديدة، وعززت الحراسات على مقراتها الرئيسة، واعتلا قناصتها مباني العاصمة اليمنية.

كما أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بأن ميليشيات الحوثي تقوم بحملة مداهمات، واقتحامات واعتقالات لقيادات وكوادر في حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، وقد اقتحمت منزل عارف الزوكا واعتقلت عائلته.

وفي وقت سابق من الاثنين، أفادت الأمم المتحدة باستمرار القتال العنيف في صنعاء حول المنطقة الدبلوماسية. وأكدت الأمم المتحدة أن الطرق في #صنعاء مغلقة، كما أشارات إلى أن الدبابات منتشرة في الشوارع.

ونوهت #الأمم_المتحدة بأن القتال قد انتقل من صنعاء إلى محافظات أخرى مثل #حجة. كما أفادت الأمم المتحدة أنه تم تعليق القوافل الإغاثية في صنعاء، والرحلات الجوية من العاصمة وإليها.

فيما أفادت مصادر إعلامية يمنية، مساء الاثنين، أن اشتباكات اندلعت بين قوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرق البلاد.

وأكدت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الجانبين في منطقة النقوب بمديرية عسيلان، على خلفية احتفال ميليشيات الحوثي بمقتل الرئيس السابق صالح، في وقت سابق، برصاص مسلحيهم في صنعاء، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا بذلك.

ونقلت عن مصادر محلية أن القوات الموالية لصالح اشتبكت مع ميليشيات الحوثي، وقتل 3 منهم، وأصابت آخرين.