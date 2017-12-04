التحالف يطالب سكان صنعاء بالابتعاد عن مواقع الحوثيين

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، المدنيين في صنعاء بالابتعاد عن مواقع الحوثيين لمسافة 500 متر.

وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قد وجه، الاثنين، ببدء عملية عسكرية تحت اسم "صنعاء العروبة"، تتجه للعاصمة لتحريرها من الميليشيات الحوثية، بينما أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، أن الرئيس هادي سيصدر عفواً عاماً عن كل من يقطع تعاونه مع الحوثيين.

وتهدف #عملية_صنعاء_العروبة إلى إنهاء سيطرة الانقلابيين الحوثيين على العاصمة اليمنية، فيما تشتد المعارك بصنعاء بين ميليشيات الحوثي وقوات المؤتمر الشعبي العام الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.