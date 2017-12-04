الجيش الوطني يأمر بتحريك 7 ألوية من مأرب صوب صنعاء

صدرت أوامر من قيادة الجيش الوطني اليمني بتحريك سبعة ألوية من #مأرب لفتح جبهة #خولان والتحرك نحو صنعاء، حسب ما أكدته مصادر قناتي "العربية" و"الحدث".

وأشارت المصادر إلى أن قيادة الجيش الوطني أصدرت أوامر عاجلة للقوات المتواجدة في جبهة نهم بتكثيف عملياتها العسكرية والزحف نحو العاصمة #صنعاء.

وتزامنت التوجيهات مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى #نهم، وحشد قوات الجيش من مأرب لفتح جبهة خولان باتجاه صنعاء.

وفي وقت سابق من الأحد، كان قائد عسكري كبير في #الجيش_اليمني قد أعلن عن استكمال قوات الجيش الوطني المرحلة الأولى من العمليات العسكرية الجارية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

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وأكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن ناصر الذيباني أن العملية العسكرية مستمرة في المضي نحو تحقيق أهداف المرحلة التي تليها، وهي تحرير العاصمة صنعاء، ثم بقية محافظات اليمن التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال إن "قوات الجيش الوطني حققت خلال اليومين الماضيين انتصارات كبيرة في جبهة نهم"، مشيراً إلى "الاستمرار بالمضي لتحقيق النصر وتحرير العاصمة وبقية محافظات الجمهورية"، وفق تصريح نقله عنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

ولفت اللواء الذيباني إلى أن قوات الجيش تقاتل بمعنويات عالية، فيما تفر ميليشيات الحوثي من مواقعها بشكل جماعي خصوصا في الأيام الأخيرة.

ودعا اللواء الذيباني قبائل طوق صنعاء للتحرك ضد ميليشيات الحوثي، وذلك حفاظا على النظام الجمهوري واستقرار اليمن.

وكان الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي، قد أوضح أنه تم تحقيق مكاسب ميدانية استراتيجية في جبهة نهم شرق صنعاء خلال اليومين الماضيين، وتقدم الجيش الوطني وسيطر على مواقع تشكل خطوط دفاع وسياج تستميت ميليشيا الانقلاب للبقاء فيها.

واعتبر سيطرة الجيش الوطني عليها "مقدمة للدخول إلى أرض مفتوحة" تستطيع المدرعات والآليات الثقيلة التحرك فيها بسهولة ويصعب على الميليشيات تحصينها بالألغام والمتفجرات.