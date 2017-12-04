الحكومة الشرعية: عدو اليمن أصبح واضحاً

أعلنت الحكومة الشرعية في #اليمن أنها تمد يد التعاون لكل من يقف في وجه ميليشيات الحوثي الدموية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الشرعية، قد قال إن عدو اليمن أصبح اليوم واضحا بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأضاف المتحدث أن دماء #صالح يجب أن تكون بذرة لتوحيد المؤتمر الشعبي.

ودعا في كلمته قيادات المؤتمر لتشكيل جبهة موحدة ضد #الانقلابيين.

وأكد أن مقتل صالح هو يوم لتوحيد كل اليمنيين ضد ميليشيات الانقلاب.

ونوّه بأن ميليشيات الانقلاب الحوثية لا تجيد سوى #الإرهاب.

وأشار إلى أن قتل الحوثيين لصالح يندرج ضمن سلسلة إجرامهم.