الحوثيون يستفزون مشاعر اليمنيين.. بمسيرة "احتفالية"

حدد رئيس ما تسمى اللجنة الثورية التابعة لميليشيات الحوثي، محمد علي الحوثي، مكان وموعد إقامة المسيرة، التي دعا إليها زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي، "للاحتفال" باغتيال الرئيس السابق علي عبدالله #صالح على أيدي ميليشياتهم بكمين غادر في صنعاء.

وأوضح محمد #الحوثي أن المسيرة ستقام عصر غد الثلاثاء في شارع المطار بالعاصمة صنعاء، داعيا "للحضور الفاعل والحاشد"، بحسب تعبيره في تغريدة نشرها على صفحته بموقع "تويتر".

وفيما يسود الحزن أوساط سكان #صنعاء وعموم اليمنيين على جريمة قتل صالح من قبل ميليشيات الحوثي، تباهى ناشطوها ووسائل إعلامها بالجريمة، معبرين عن فرحتهم بمقتل الرئيس السابق، في "استفزاز غير أخلاقي"، كما وصفه مواطنون، لمشاعر أنصاره وحتى معارضيه باستثناء هذه الميليشيا الطائفية (الحوثيين).

وتبث إذاعات #الحوثيين المحلية بشكل مستمر، رسائل استفزازية ومداخلات تتضمن التشفي والشماتة بمقتل صالح، وتعتبر مقتل صالح "انتصاراً كبيراً" وتكرر وصف زعيم التمرد اليوم بأنه "يوم تاريخي واستثنائي"، بما في ذلك الحث على تلبية الدعوة للاحتفال بذلك.

ويسود الحزن ومشاعر الغضب غالبية اليمنيين، بما فيهم من كانوا معارضين للرئيس السابق، على مقتله بكمين غادر لميليشيات الحوثي، فيما ذهب بعضهم إلى أن أوامر قتله وبتلك الطريقة صدرت من طهران وليس من #اليمن، مشيرين إلى أن الحوثيين حفروا "قبورهم بأيديهم" وليتحملوا العواقب.