الحوثيون يقتحمون منزل حمود الصوفي القيادي في "المؤتمر"

اقتحمت ميليشيات الحوثي، الاثنين، منزل القيادي في حزب المؤتمر، حمود الصوفي، وفق مصادر "الحدث".

وكان الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، قد أعلن رسمياً، مساء الأحد، أن حزب #المؤتمر_الشعبي العام قرر فض الشراكة مع ميليشيات #الحوثي.

وقال #صالح في رسالة وجهها إلى الجيش والشعب اليمني وقواعد حزبه إن ذلك جاء بعد "حماقات" ارتكبتها جماعة الحوثي، التي تسببت في "تجويع الشعب" من أجل مطامعها الشخصية ورؤيتها الضيقة التي رسمتها لها إيران.

كما جاء قرار صالح وحزبه لإنقاذ #اليمن من مخططات تحاك ضده، حسب ما جاء في الرسالة.

وأشار صالح إلى أن "ساعة الصفر قادمة" على صعيد المعارك في #صنعاء و"سيهبّ الجيش والحرس الجمهوري"، داعياً إلى انتظار الساعات القادمة.