الحوثي يصف اغتيال صالح باليوم "الاستثنائي والتاريخي"

وصف زعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي، الاثنين، اغتيال الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، باليوم "الاستثنائي والتاريخي".

وقال الحوثي إن "مناشداتنا لزعيم ميليشيات المؤتمر قوبلت بموقف سلبي".

‏كما دعا زعيم الحوثيين لمسيرة كبرى في #صنعاء الثلاثاء، لما أطلق عليها "شكرا لله" بعد مقتل الرئيس اليمني السابق.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت، في وقت سابق، أنها قتلت صالح بهجوم على سيارته بالرصاص والقذائف الصاروخية.

كذلك أكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام أن صالح قُتل في المعارك ضد الحوثيين في صنعاء.

وقالت مصادر يمنية إن مقتل صالح وقع في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر بحزب المؤتمر أن صالح قُتل برصاص قناصة في الرأس.

وتداولت مواقع التواصل فيديو أولياً يظهر جثمان الرئيس اليمني السابق بعد مقتله.