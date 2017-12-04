الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في صنعاء "مرير"

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الآلاف من سكان العاصمة #صنعاء عالقون في منازلهم، مع القليل من الطعام أو الماء، ولا يستطيعون الخروج خوفاً من الاشتباكات بين المتمردين #الحوثيين وقوات المؤتمر الشعبي الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح والمستمرة منذ الأربعاء الماضي.

وأوضح مكتب اللجنة في اليمن عبر حسابها في #تويتر، أن النساء الحوامل لا يستطعن الوصول إلى المستشفى خوفاً على حياتهن، ووصف الوضع بالمرير.

من جهتها قالت منظمة أطباء بلا حدود إن المستشفيات المدعومة منها في صنعاء أُعيد فتحها بشكل جزئي بعد إغلاقها بسبب الاشتباكات، لكنها أشارت إلى أنه ورغم ذلك فلا يزال العديد من المرضى غير قادرين على الوصول إليها.

وتصاعدت حدة القتال جنوب وشمال العاصمة، ما جعل العديد من المدنيين عالقين في منازلهم، ضمن مربع المواجهات من شارع الجزائر وحتى شارع الستين وبغداد وفي بيت بوس.