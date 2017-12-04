بالفيديو.. آخر ظهور تلفزيوني لصالح

كان آخر ظهور للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، السبت الماضي، على شاشة قناة "اليمن اليوم"، حين دعا إلى فتح صفحة جديدة مع دول الجوار، مؤكداً أنه سيتعامل بشكل إيجابي، ويكفي ما حصل في اليمن.

وأكد صالح أن الشعب اليمني تحمل 3 سنوات عجاف من الحوثيين، كما دعا صالح في كلمته، القوات المسلحة لرفض تعليمات ميليشيات الحوثي.

وقال إن الشعب اليمني تحرك وقام بانتفاضة ضد العدوان السافر من الحوثي، وأضاف "اليمنيون الآن يختارون قيادة جديدة بعيدا عن الميليشيات".

ودعا إلى وقف متبادل لإطلاق النار مع ميليشيات الحوثي تمهيداً للحوار، وقال "يجب إنهاء كافة الميليشيات العاملة على الأرض اليمنية".

وأضاف "أدعو جميع الشعب اليمني في كل المحافظات وكل مكان أن يهبّوا هبة رجل واحد للدفاع عن اليمن ضد العناصر الحوثية التي تعبث باليمن منذ 3 سنوات للانتقام ممن حققوا وحدة اليمن وثورة سبتمبر".

وقال "انتفضوا لوحدتكم ومن أجل دولتكم".

وبعد إذاعة الخطاب، قامت ميليشيات الحوثي بقرصنة بث قناة "اليمن اليوم"، وأذاعت من خلالها بيانا لما يعرف بالمجلس السياسي.

واقتحم مسلحو جماعة الحوثي مقر القناة المملوكة للرئيس السابق علي عبدالله صالح جنوب العاصمة صنعاء.