تاريخ الحركة الحوثية في اليمن

لم يكن #الحوثيون قبل الثمانينات موجودين كقوة سياسية أو فكرية في #اليمن، ولكن مع وصول الخمينية نجح بدر الدين #الحوثي في نسج علاقاته مع طهران.

وعمل بدر الدين الحوثي على استقطاب مناصرين من أبناء القبائل في #صعدة، وأرسل عددا منهم للتعليم الديني في "قم" الإيرانية.

وساعد بعدها بسنوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الحوثيين على تأسيس #حركة_الشباب المؤمن لإيجاد توازن مقابل قوى دينية أخرى.

وقاد حسين بدر الدين الحوثي حركة الشباب المؤمن المدعومة ماليا من #طهران، وبدأت تنتشر في مناطق مختلفة من صعدة، واستقطبت حركة الشباب المؤمن مئات الأتباع من الأسر الهاشمية. وفي عام 2004 انتقلت حركة الشباب المؤمن من العمل الفكري إلى قيادة تمرد مسلح ضد الرئيس السابق صالح.

وانتهت الحرب الأولى بمقتل زعيم الحركة ومؤسسها حسين بدر الدين الحوثي، لكن عبد الملك الحوثي زعيم الحركة الحالي ظل هاربا في جبال صعدة، معيدا ترتيب صفوف أنصاره.

قاد الحوثي 5 حروب ضد القوات الحكومية في صعدة، وفي عام 2014 بدأ الحوثيون تقدمهم لاحتلال صنعاء والمدن اليمنية في محاولتهم الانقلابية بالتعاون مع حزب المؤتمر الشعبي.