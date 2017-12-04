من "فاتكم القطار" لـ"الحوثي المتخلف".. أشهر عبارات صالح

عبارات كثيرة اشتهر بها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله #صالح، وتداولها اليمنيون فيما بعد كمرادفات ومصطلحات كُتِبت باسمه.

في تعليقه على ثورات #الربيع_العربي اشتهر صالح بمقولة "أصوات نشاز غير مقبولة.. فاتكم القطار"، حيث قالها للثوار المعتصمين في الميادين مطالبين برحيله من الحكم.

كما أطلق صالح وصف "ثورة البلاطجة والتخلف" و"أصوات النشاز والإرهابيين" على الثوار ووصفهم بـ"الثعابين"، وقال إن الحكم في #اليمن كمن يرقص على #رؤوس_الثعابين.

وفي خطابات له، وصف صالح الحوثيين بـ"المتخلفين الكهنوتيين الرجعيين المغفلين والمدعين بأنهم أصحاب الحق الإلهي، المدمرين للإنسانية"، كما وصف الحوثي بـ"العنصري والمتعصب".

ولا ينسى #اليمنيون الكلمة التي واجه بها صالح خصومه عندما قال "الذين يرمون الناس بالاتهامات هم المتهمون".

أما آخر عبارات صالح الشهيرة، فكانت في آخر تصريح له، وهي أن "ساعة الصفر قادمة على صعيد المعارك في صنعاء"، و"كان لا بد من إنقاذ البلاد من حماقة جماعة الحوثي".