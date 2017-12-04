هادي لليمنيين: انتفضوا ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية

دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في كلمة له الاثنين بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كل اليمنيين للانتفاض ضد ميليشيات الحوثي، معزياً الشعب بمقتل صالح.

وقال هادي إن الجيش المرابط على حدود صنعاء سيدعم الانتفاضة، مشدداً: "لنضع أيدينا بأيدي بعضنا للقضاء على ميليشيات الحوثي الإرهابية".

كما كتب هادي على حسابه في "تويتر": "‏نحن معكم في خندق واحد، وهدف واحد، إنها معركة الجمهورية والثورة والخلاص من الميليشيات الحوثية الإيرانية المتمردة".

وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت، في وقت سابق، أنها قتلت صالح بهجوم على سيارته بالرصاص والقذائف الصاروخية.

كما أكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام أن صالح قُتل في المعارك ضد الحوثيين في صنعاء.

وقالت مصادر يمنية إن مقتل صالح وقع في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر بحزب المؤتمر أن صالح قُتل برصاص قناصة في الرأس.

وتداولت مواقع التواصل فيديو أولياً يظهر جثمان الرئيس اليمني السابق بعد مقتله.