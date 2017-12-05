الصليب الأحمر: مقتل 234 شخصا وإصابة 400 بمعارك صنعاء

تسببت المعارك التي دارت في #صنعاء بين #الحوثيين وقوات الرئيس السابق #علي_عبدالله_صالح إلى مقتل 234 شخصاً وإصابة 400 آخرين بجروح منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، سمية بلطيفة، لوكالة فرانس برس "لدينا الآن حصيلة بـ 234 قتيلا و400 جريح" سقطوا خلال مواجهات بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم السابقين.

وبدأت المعارك الأربعاء عندما سعى الحوثيون إلى السيطرة على مسجد الصالح، الأكبر في اليمن، بوسط العاصمة. وتصدى حراس المسجد المؤيدون لصالح للحوثيين واندلعت معارك دامية امتدت لاحقا إلى أحياء مختلفة في العاصمة.

وقُتل الاثنين علي عبدالله صالح بأيدي حوثيين، أطلقوا النار على موكبه في جنوب صنعاء، ما أدى إلى انخفاض حدة الاشتباكات.