اليمن.. ميليشيات الحوثي تعترف باعتقال أبناء صالح

اعترفت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، باعتقال عدد من أبناء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله #صالح، الذي قتلته في وقت سابق، الاثنين.

جاء ذلك على لسان رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، خلال احتفال باهت نظمته جماعته، عصر الثلاثاء، في العاصمة #صنعاء، على خلفية قتل الرئيس السابق، وإخماد ما تعتبرها "مؤامرة".

وقال الحوثي إن بعض أبناء علي عبدالله صالح موجودون في المستشفى وتتم معالجتهم وتقدم لهم الرعاية الكاملة، وفق تعبيره، غير أنه لم يحدد أي مستشفى يتلقون فيه العلاج أو عددهم.

وفي رد فعل أولي من قيادي مؤتمري على خطاب الحوثي، قال إن الحوثي بذكره أن "أبناء صالح في المستشفى قد يكون مقدمة لتصفيتهم مثلما فعلوا مع أمين عام المؤتمر عارف الزوكا الذي قتلوه في المستشفى وهو جريح".

وأوضح أنه ليس لديه معلومات عمن هم أبناء الرئيس السابق المعتقلون لدى ميليشيات الحوثي، غير أن مصادر تذكر أن المتواجدين من أبناء صالح ممن كانوا في المنزل قبل اندلاع الاشتباكات هم خالد وصلاح ومدين، ولم يتسن التحقق عن كيفية اعتقالهم، أو فيما إذا كانوا الثلاثة جميعهم قد اعتقلوا.

وقتلت ميليشيات الحوثي الرئيس السابق، الاثنين، في كمين غادر أثناء توجهه إلى مسقط رأسه بمديرية #سنحان جنوب صنعاء، في حين أكدت مصادر أخرى أنه قتل داخل منزله في صنعاء وهو يقاتل ضد الحوثيين.