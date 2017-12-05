صُفي جريحاً.. هكذا قتلت ميليشيا الحوثي أمين عام المؤتمر

علمت قناة العربية من مصادر يمنية أن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، #عارف_الزوكا ، قُتل الاثنين على يد ميليشيات الحوثي بعد نقله إلى المستشفى العسكري في #صنعاء جريحاً، إثر إصابته أثناء وجوده مع الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

فقد أكدت تلك المصادر أنه أُجهز على الزوكا جريحاً بعد وصوله إلى المستشفى.

إلى ذلك، أفيد أن عمليات القتل لم تقتصر على قيادات المؤتمر وحدهم، بل تعدتهم إلى عشرات الأسرى الذين تم اعتقالهم في الحي السياسي في العاصمة اليمنية، علاوة على حراس منزل #صالح ومنازل أقاربه التي تم اقتحامها.

كما فرضت ميليشيات الحوثي على العاصمة حالة طوارئ غير معلنة، بعد اغتيالها صالح في سيارته الاثنين.

ونشرت عناصرها المسلحة في مختلف المناطق داخل صنعاء.

كما استحدثت نقاط تفتيش جديدة، وعززت الحراسات على مقراتها.

يذكر أن أسرة القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، نفت مقتله الاثنين، بحسب ما جاء في رواية ميليشيات الحوثي ونشرها لصورة زعمت أنها له، مؤكدةً أنه لم يكن في سيارة الرئيس السابق علي عبدالله #صالح الذي نصب له الحوثيون كمينا وقاموا بقتله.

وأوضح نجل العواضي أن والده بخير وليس صحيحاً خبر مقتله مع الرئيس اليمني السابق، الذي كان في طريقه إلى مسقط رأسه بمديرية سنحان جنوب #صنعاء.

وأوضحت عائلة ياسر العواضي أن من قتل هو عارف الزوكا.