منسق أممي: تشييع جنازة صالح في اليمن اليوم

أعلن# جيمي_مكجولدريك، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في #اليمن، الثلاثاء، أنه من المتوقع تشييع جنازة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله #صالح في وقت لاحق من اليوم.

وقال في إفادة صحافية عبر الهاتف من صنعاء، إن العاصمة اليمنية هادئة، الثلاثاء، بعد 5 أيام من القتال و25 ضربة جوية أثناء الليل.

واغتيل صالح، الاثنين، في كمين للحوثيين أثناء توجهه إلى مسقط رأسه بمديرية سنحان جنوب #صنعاء.

وأفادت مصادر يمنية أن صالح قتل في سيارته مع عدد من مرافقيه إثر هجوم للميليشيات الحوثية بالرصاص والقذائف الصاروخية.

وأكدت مصادر بحزب المؤتمر أن صالح قُتل برصاص قناصة في الرأس، متهمة الحوثيين بإعدام الرئيس السابق والتمثيل بجثته.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يظهر جثمان الرئيس اليمني السابق بعد مقتله.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة صالح أن الميليشيات الحوثية ترفض تسليم جثته إلى جانب جثث قيادات المؤتمر التي تم إعدامها، وتحتجز تلك الجثث في منطقة سنحان جنوب صنعاء، نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية.

وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية وضعت شروطا لتسليم جثة الرئيس السابق، ومنها عدم الإعلان عن موعد دفنه وألا تكون الجنازة شعبية ويحضرها فقط عدد من أقاربه، كما اشترطت عدم دفنه في حديقة جامع الصالح، بعد أن أوصى صالح قبل مقتله بدفنه فيها.