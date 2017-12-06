الأحمر ينعي الرئيس اليمني السابق وقيادات المؤتمر الشعبي

نعى نائب الرئيس اليمني، #علي_محسن_الأحمر، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام و #الرئيس_اليمني_السابق علي عبد الله صالح.

وقال الأحمر في تغريدته "يا أبناء شعبنا اليمني العظيم.. ننعي إليكم جميعاً في داخل الوطن وخارجه وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام استشهاد الرئيس السابق/علي عبد الله صالح مع كوكبة من رجال الوطن في الانتفاضة التي اشتعلت في العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية".

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم..



ننعي إليكم جميعاً في داخل الوطن وخارجه وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام استشهاد الرئيس السابق/علي عبد الله صالح مع كوكبة من رجال الوطن في الانتفاضة التي اشتعلت في العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية — علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) December 5, 2017

وقتلت ميليشيات الحوثي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الاثنين، في كمين غادر أثناء توجهه إلى مسقط رأسه بمديرية #سنحان جنوب صنعاء، في حين أكدت مصادر أخرى أنه قتل داخل منزله في صنعاء وهو يقاتل ضد الحوثيين.