سقوط قتلى وأسرى من الحوثيين وجيش اليمن على مشارف الخوخة

سقط نحو 20 قتيلا وأسر 11 عنصرا من ميليشيات الحوثي، بعد مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني على مشارف مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش اليمني بمساندة المقاومة الشعبية طهر عدة مناطق جنوب محافظة الحديدة، وشن هجوما على مواقع الميليشيات من خلال ثلاث جبهات من جهة الهاملي، ومن منطقة يختل والزهاري جنوب الخوخة. وسيطر على منطقة رويس وعلى جبل حرزين الاستراتيجي.

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة إن 15 حوثياً قتلوا في مواجهات مع قوات الشرعية في جبهة ميدي.

وحسب المصادر فإن الميليشيا الحوثية شنت هجوماً فجر الثلاثاء على قطاعي اللواء العاشر والثاني حرس حدود جنوب شرقي جبهة ميدي استمر عدة ساعات تكبدت الميليشيات خلاله خسائر فادحة في العناصر والعتاد قبل أن ينكسر الهجوم.

وأكدت المصادر أن العناصر المهاجمة فرت بعد وقوع خسائر كثيرة في صفوفها في حين لا يزال عدد من جثث قتلاها في خط المواجهات لم تتمكن من سحبها.

وكشفت المصادر أن الميليشيا تلقت خسائر كبيرة خلال الشهر الماضي، حيث تجاوز قتلاها 100 مسلح ومئات الجرحى في كلٍ من جبهتي ميدي وحرض في مواجهات مع الجيش وغارات للتحالف.