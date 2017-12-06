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بالصور.. محمد بن زايد يعزي نجل الرئيس اليمني السابق

المصدر: العربية.نت
محمد بن زايد يعزي نجل صالح
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قدم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى أحمد علي صالح في وفاة والده الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وذلك خلال زيارته لمقر إقامته في #أبوظبي. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الرئيس اليمني السابق.

ونشر محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صوراً من اللقاء.

وشارك في تقديم العزاء الفريق الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كلمات دالّة

#أبوظبي

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