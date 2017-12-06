بالصور.. محمد بن زايد يعزي نجل الرئيس اليمني السابق

قدم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى أحمد علي صالح في وفاة والده الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وذلك خلال زيارته لمقر إقامته في #أبوظبي. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الرئيس اليمني السابق.

ونشر محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صوراً من اللقاء.

محمد بن زايد يقدم واجب العزاء الى أحمد علي عبدالله صالح في وفاة والده “الرئيس اليمني السابق” خلال زيارته مقر إقامته في أبوظبي pic.twitter.com/QymYgkG090 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وشارك في تقديم العزاء الفريق الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.