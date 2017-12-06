تحذير أممي.. إعدامات وتصفيات جماعية في صنعاء

أكد المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، أمس الثلاثاء، أنه خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، كشف المبعوث الأممي إسماعيل #ولد_الشيخ أحمد في كلمته عن عمليات تصفية لأعضاء المؤتمر الشعبي تجري في #صنعاء على يد #ميليشيا_الحوثي.

وكشف اليماني عن إعدام الآلاف خلال اليومين الماضيين على يد الانقلابيين، مبيناً أن هناك اتفاقاً لإجلاء العاملين الأمميين في المجال الإنساني من صنعاء جراء التطورات الأخيرة فيها.

دعوة أممية لخفض مستوى العنف

من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف اليمنية إلى خفض مستوى العنف والالتزام بالعملية السياسية التي تقودها #الأمم_المتحدة من دون شروط من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وقال سفير اليابان كورو بيسو الرئيس الحالي للمجلس في ختام جلسة مغلقة حول آخر التطورات في #اليمن، إن المجلس متحدٌ في قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الرهيب الذي ما زال يتدهور في اليمن والذي بات على شفا مجاعة كارثية، على حد تعبيره.

وأشار رئيس المجلس أيضا إلى أن أعضاء المجلس يدينون بشدة الهجمات بالصواريخ على #السعودية التي شنتها ميليشيات الحوثي، مذكرا بأن مجلس الأمن سبق وأن فرض حظرا على إرسال الأسلحة إلى اليمن.

انفجار الوضع في اليمن

إلى هذا أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك أن الوضع في صنعاء سيئ، محذرا من انفجار الوضع الذي يتسبب بآثار مدمرة على اليمنيين.

ونبه دوجاريك من أن اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو حدث سيضيف مستوى آخر من التعقيد على موقف سياسي معقّد بالفعل.

ودعا دوجاريك إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها، مؤكداً أن عملية السلام عبر المفاوضات يمكن أن تضع حلا أمام اليمنيين.