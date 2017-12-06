تصفية مقربين من صالح.. وأنباء عن مقتل شقيق محمد الحوثي

أفاد مراسل "العربية" أن ميليشيات الحوثي في #اليمن، أعدمت اللواءين مهدي مقولة وعبدالله ضبعان، المقربين من الرئيس السابق في ريمة حميد بصنعاء، حيث تمت تصفية مقولة أبرز العسكريين المقربين من ‫صالح في ريمة حميد بصنعاء، وجثته بمستشفى الكويت، فيما سلّم اللواء عبدالله ضبعان نفسه إليهم فأعدموه وجثته في مستشفى الثورة بصنعاء، كما نهب ‫الحوثيون السلاح المخبأ في حصن عفاش بسنحان.

وسط أنباء عن مقتل زكريا #الحوثي شقيق محمد الحوثي، رئيس ما يسمي باللجنة الثورية العليا، في جبهة نهم.

من جهته، دان رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر حملة الاعتقالات التي تنفذها ميليشيا الحوثي بحق أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في #صنعاء وعدد من المحافظات.

وحمّل رئيس الوزراء الميليشيات المسؤولية عن حياة المعتقلين من أعضاء المؤتمر، مطالباً جامعة الدول العربية ومجلس الأمن بالتدخل لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين.

كما طالب المنظمات الدولية والحقوقية بإدانة الاعتقالات وما يرافقها من إهانات وتعذيب، يتعرض له المعتقلون في سجون الميليشيا.

كما دعا وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي المجتمع الدولي إلى إدانة عملية الاغتيال التي نفذتها ميليشيا الحوثي بحق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، محذراً من مخاطر الصمت الدولي على الممارسات الإجرامية والمجازر التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق الشعب اليمني.