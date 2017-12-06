شاهد اللحظات الأولى لاقتحام منزل صالح في صنعاء

عرضت قناة المسيرة الموالية لميليشيات الحوثي صورا وفيديو للاشتباكات التي تزامنت مع اقتحام منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأظهرت الصور قيام ميليشيا الحوثي بمحاصرة المنزل واطلاق القذائف قبل أن تتمكن من اقتحامه.

إلى ذلك، نشر اعلام ميليشيات الحوثي الثلاثاء فيديو يظهر دخول عناصر من ميليشيات الحوثي إلى منزل صالح في الكميم بصنعاء. وأظهر الفيديو مشاهد من داخل المنزل، فضلاً عن ذخائر السلاح وعدد من السيارات المركونة في موقف المنزل.

كما ظهر أحد عناصر الميليشيات يصرخ "الموت لإسرائيل، الموت لأميركا، اللعنة على اليهود" دون أن يعي المشاهد ما الرابط بين تلك "الصرخة" واقتحام المربع الأمني لصالح.

وكان أعلن الاثنين الماضي عن مقتل الرئيس اليمني السابق في صنعاء، وأظهر فيديو جثة صالح مصابة في الرأس أثناء نقلها من قبل ميليشيات الحوثي. ولم تتضح حتى الساعة تفاصيل مقتل صالح، ففي حين أعلنت وسائل اعلام يمنية عن مقتل صالح في كمين أثناء توجهه إلى سنحان جنوب العاصمة اليمنية، أعلن نجله أحمد أن والده قتل في منزله في صنعاء حاملاً سلاحه ومدافعاً عن نفسه.

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