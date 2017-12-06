صنعاء.. ميليشيات الحوثي تختطف الجرحى من المستشفيات

أفادت مصادر طبية في #صنعاء أن #ميليشيات_الحوثي اختطفت جميع الجرحى التابعين لحزب المؤتمر من المستشفى الاستشاري بصنعاء واقتادتهم على متن مدرعة إلى أماكن مجهولة.

وكان مراسل "العربية" أفاد أن ميليشيات الحوثي في #اليمن، أعدمت اللواءين مهدي مقولة وعبدالله ضبعان، المقربين من الرئيس السابق في ريمة حميد بصنعاء، حيث تمت تصفية مقولة، أبرز العسكريين المقربين من ‫صالح في ريمة حميد بصنعاء، وجثته بمستشفى الكويت، فيما سلّم اللواء عبدالله ضبعان نفسه إليهم فأعدموه وجثته في مستشفى الثورة بصنعاء، كما نهب ‫الحوثيون السلاح المخبأ في حصن عفاش بسنحان.

من جهته، دان رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حملة الاعتقالات التي تنفذها ميليشيات الحوثي بحق أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في #صنعاء وعدد من المحافظات.

وحمّل رئيس الوزراء الميليشيات المسؤولية عن حياة المعتقلين من أعضاء المؤتمر، مطالباً جامعة الدول العربية ومجلس الأمن بالتدخل لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين.

كما طالب المنظمات الدولية والحقوقية بإدانة الاعتقالات وما يرافقها من إهانات وتعذيب، يتعرض له المعتقلون في سجون الميليشيات.

كما دعا وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، المجتمع الدولي إلى إدانة عملية الاغتيال التي نفذتها ميليشيات الحوثي بحق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، محذراً من مخاطر الصمت الدولي على الممارسات الإجرامية والمجازر التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق الشعب اليمني.