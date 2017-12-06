كتائب نسائية حوثية تقتحم المنازل في صنعاء

أكدت فائقة السيد، الأمين العام المساعد لشؤون منظمات المجتمع المدني في #حزب_المؤتمر الشعبي، أن جميع قيادات الحزب تحت الإقامة الجبرية الآن، مشيرة إلى قيام #الحوثيين بعملية اعتقالات واسعة في صفوف قيادات حزب المؤتمر.

وأضافت في تغريدة لها على "تويتر" أن مجموعات كبيرة من #النساء المسلحات يطلقن عليهم كتائب (الزينبيات) يقتحمن الآن منازل المواطنين في #صنعاء، ويفتشن النساء مثيرين الصراخ والرعب والعويل في بيوت أهلنا الآن بصنعاء وبحماية مدرعات وأطقم وآليات الكهنوتيين.. الذين لم يكتفوا باعتقال الرجال وأخذ #الأطفال رهائن وإعدام بعضهم".

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مجموعات كبيرة من النساء المسلحات يطلقون عليهم كتائب ( الزينبيات ) تقتحم الان منازل المواطنين في صنعاء وتفتش النساء والصراخ والرعب والعويل في بيوت اهلنا الان بصنعاء وبحماية مدرعات وأطقم واليات الكهنوتيين .. لم يكتفوا باعتقال الرجال وأخذ الاطفال رهائن وإعدام بعضهم . — فائقه السيد باعلوي (@FaikaAlS) December 6, 2017

إلى ذلك توقف العديد من أتباع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن نشر أو مشاركة أي معلومات، أبرزهم محمد المسوري، محامي الرئيس الأسبق، ويرجح ذلك لتعرضهم للتهديد من قبل جماعة الحوثيين.