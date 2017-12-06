ميليشيات الحوثي تطلق النار على تظاهرة نسائية في صنعاء

أظهرت مقاطع فيديو قيام ميليشيات الحوثي بمهاجمة تظاهرة نسائية رفعت صور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله #صالح في ميدان السبعين بصنعاء، للمطالبة بتسليم جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي قتلوه، الاثنين، وأظهرت فيديوهات تداولها ناشطون عناصر المليشيا وهي تعتدي على النساء بالضرب وإطلاق النار.

وكشفت نورا الجروي القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام، الأربعاء، عن اعتقال مليشيات الحوثي أكثر من 50 امرأة خلال المظاهرة النسوية.

وأكدت نورا الجروي، انه تم اعتقال 50 امرأة وضرب المتظاهرات والاعتداء عليهن و"ضربهن بالرصاص"، كما قالت في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما أكدت أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية على عدداً من القيادات النسائية المؤتمرية.. واضافت " أنا واحدة منهن (من التي فرضت عليهن الاقامة الجبرية)، وننتظر أي لحظة ممكن تتم تصفيتنا وقتلنا فيها".

وطالبت الجروي مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني بالرفع الى مجلس الامن بشكل عاجل بهذه الوقائع.

وحتى اللحظة ما تزال جثة صالح مع ميليشيا الحوثي في مكان مجهول، حيث تشترط لتسليمها عدم تشريح جثته، وان لا يتم الاعلان عن موعد الدفن وان تقتصر جنازته على اقاربه فقط، بحسب مصادر في حزب المؤتمر.

وكانت العديد من التساؤلات طرحت حول مصير جثة صالح، في حين أفادت وسائل اعلام يمنية إلى أنه تم دفنها ليلاً وبسرية في مقبرة الشهداء بالعاصمة اليمنية، بحضور عدد قليل جداً من المقربين منه.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن مقتل علي عبدالله صالح يوم الاثنين الماضي، وتضاربت الأنباء حول تفاصيل مقتله. ففي حين أوردت وسائل إعلام يمنية وقيادات في حزب المؤتمر أن صالح قتل أثناء توجهه بسيارته مع عدد من مرافقيه إلى سنحان، جنوب صنعاء، أكد ابنه أحمد أنه قتل في منزله خلال اشتباكات مع ميليشيات الحوثي عصر الأحد.