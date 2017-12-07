اليمن.. الجيش الوطني يتقدم جنوب الحديدة

أفاد مراسل قناة "العربية" أن الجيش الوطني اليمني سيطر، الخميس، على مديرية الخوخة ومعسكر أبو موسى الأشعري جنوب الحديدة.

وكان قد سقط نحو 20 قتيلاً وأسر 11 عنصراً من ميليشيات الحوثي، الأربعاء، بعد مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني على مشارف مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش اليمني، بمساندة المقاومة الشعبية، طهَّر عدة مناطق جنوب محافظة الحديدة، وشنَّ هجوماً على مواقع الميليشيات من خلال 3 جبهات من جهة الهاملي، ومن منطقة يختل والزهاري جنوب الخوخة. وسيطر على منطقة رويس وعلى جبل حرزين الاستراتيجي.

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة إن 15 حوثياً قتلوا في مواجهات مع قوات الشرعية في جبهة ميدي.