اليمن.. مواقع التواصل محجوبة بأمر الحوثي

أفاد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن خدمات الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر" و"واتساب" و"فيسبوك" و"تليغرام"، غير متوفرة، وأن الوسيلة المتاحة لاستخدامها هي برامج VPN المخصصة لكسر الحجب.

وفي سياق متصل، تعرضت مواقع تتبع حزب المؤتمر الشعبي العام للحجب، أبرزها "المؤتمر.نت" و"الميثاق.نت"، ويتعذر الدخول للموقعين من الأراضي اليمنية بدون موقع وسيط (proxy)، كما حُجب موقع "وكالة خبر" المقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي تتولى نشر الأخبار العاجلة بشكل مكثف حول تحرك القوات الموالية للرئيس الراحل.

ويسيطر الحوثيون على خدمات الإنترنت التي شهدت سوءا في الخدمات وإلغاء نظام الاشتراك المفتوح في بادرة للسيطرة على الإنترنت وتحجيم استخدامه في اليمن.