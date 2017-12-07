ميليشيات الحوثي تصادر ممتلكات صالح

أعلنت ميليشيات #الحوثي عن مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، علي عبدالله #صالح، كما زعمت أنها عثرت على كميات من الأموال النقدية والذهب والفضة في منزله، لكنها لم تعرضها أو تحدد حجمها.

وكشفت مصادر خاصة عن سعي ميليشيات الحوثي لمصادرة كل ممتلكات صالح وعائلته وقيادات حزبه في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وأنها ستستخرج بذلك أوامر قضائية شكلية من القضاء الخاضع لها.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر لم تسمه أن الحوثيين مستمرون في البحث عن أي أصول أو ممتلكات تعود لمن سمّوه "زعيم ميليشيات الخيانة".

وحذرت ميليشيات الحوثي أي جهة أو شخص يخفي أو يحتجز أي أموال أو ممتلكات، وطالبت بسرعة تسليمها إليهم.

ودعا المصدر الحوثي الدول والجهات النقدية في الخارج إلى التعاون في إعادة ما أطلق عليها "الأموال المنهوبة" إلى البنك المركزي بصنعاء.