يمنيات يحرقن ملابسهن في مظاهرة للمطالبة بجثمان صالح

انتشر فيديو يظهر مجموعة من النساء يقمن بإحراق ملابسهن، في إشارة إلى "العار الأسود"، حيث يعتبر الاعتداء على المرأة من كبائر العيوب والنقائص، التي تضع مرتكبها تحت قائمة ما يسمونه "العار الأسود"، وذلك لموقف الحوثيين في إخفاء جثمان الرئيس السابق وسكوت المؤيدين له.

من جانبه صرح عبدالعزيز بن حبتور، رئيس الوزراء المكلف من الحوثيين، في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" بأن جثمان الزعيم سيسلم والتصرفات اللامسؤولة من الجميع لا تخدم الوطن وأمنه واستقراره.

وفي سياق متصل، شيع الحوثيون في ميدان السبعين بصنعاء جثامين 90 قتيلاً من الذين سقطوا في مواجهات مع حراسة الرئيس السابق بداية الأسبوع الجاري، في مواجهات استمرت ثلاثة أيام في الحي السياسي وشارعي بغداد والجزائر وسط العاصمة صنعاء.