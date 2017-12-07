"إنجاز كبير" للجيش اليمني بين صعدة والجوف

كشف الجيش اليمني، الخميس، رسمياً عن قطع الطريق الرابط بين مدينة البقع بمحافظة #صعدة المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد والجوف (شمال غرب)، وأعلنوا الخط الرابط منطقة عسكرية بعد السيطرة عليه بعد معارك عنيفة سقط فيها العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح وأسير.

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة عبدالله الأشرف، إن أبطال اللواء الأول حرس حدود حرروا مواقع الحريرا وتجاوزوا منطقة عرق الابتر ووصلوا إلى الخط الدولي فيما لاذت ميليشيا #الحوثي بالفرار مخلفة جثث قتلاها وكميات من الأسلحة والذخائر.

وأكد أن قطع الخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف والسعودية سيقطع إمدادات ميليشيات الحوثي لجبهة العقبة ويعتبر إنجازاً كبيراً في تحرير ما تبقى من مديرية خب الشعف.