الجيش اليمني: فتح جبهات جديدة وقطع شريان إيران للحوثيين

أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، أنه سيفتح جبهات جديدة في أماكن مختلفة لتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات #الحوثي الانقلابية.

وأشار الناطق باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي إلى أن انطلاق معركة تحرير الحديدة، الخميس، هي إحدى تلك الجبهات الهادفة لمحاصرة العاصمة #صنعاء بهدف تحريرها.

وأكد أن الانتصارات التي حققها الجيش الوطني، الخميس، في محافظتي #الحديدة (غرب اليمن) والجوف (شمال) "من شأنها قطع الشريان الإيراني الذي يمد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالأسلحة والمعدات المهربة"، وفق تعبيره.

وحرر الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، مدينة #الخوخة أولى مدن محافظة الحديدة، في تقدم استراتيجي لافت نحو استكمال السيطرة على الساحل الغربي اليمني، لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، وتأمين الملاحة الدولية بشكل كامل.

كما سيطر #الجيش_اليمني على الخط الدولي الواصل بين محافظتي صعدة والجوف، بعد تحرير مواقع الحريرة بالغريميل وعرق الأبتر، والذي سيقطع إمدادات الحوثيين لجبهة العقبة.

يذكر أنه تم مؤخرا فتح جبهة جديدة في معقل الحوثيين الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال اليمن.