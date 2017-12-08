قرقاش: الحوثي أصبح عارياً بواقعه الجديد

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر، الجمعة، إنه "برغم سيطرة الحوثي على العاصمة إلا أنه يعاني فقدان الغطاء السياسي في المرحلة القادمة، أصبح عارياً بواقعه الجديد، ميليشيات طائفية ناهبة سارقة، أركان سلطتها الخوف والسلاح".

وكان قرقاش قد غرّد في وقت سابق عبر تويتر أن الوضع في العاصمة اليمنية #صنعاء غامض، مؤكداً أن انتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم.

كما أشار إلى أن الحرب هي لحماية الجزيرة العربية من #التمدد_الإيراني وعصاباته الحوثية.

وأضاف: "أياً كانت نتائج انتفاضة صنعاء المباركة فإنها أكدت أن ميليشيات #الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنياً، وأن سيطرة #الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي".