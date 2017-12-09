أميركا: يجب ضمان خلو اليمن من ميليشيات لإيران

نددت #الولايات_المتحدة، في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء الجمعة، بقمع المسلحين الحوثيين للمعارضين السياسيين في #اليمن، بما في ذلك قتل الرئيس السابق علي عبد الله #صالح.

وأضاف البيت الأبيض أن المفاوضات السياسية ضرورية لإنهاء الصراع اليمني، وإخلاء البلاد من "النفوذ الخبيث للميليشيات المدعومة من #إيران".

في سياق آخر، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أنه "يجب على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران السماح بتوزيع الغذاء والدواء والوقود في المناطق التي تسيطر عليها، وليس تحويلها لدعم حملتهم العسكرية ضد الشعب اليمني".