اليمن.. قوات الشرعية تتقدم جنوب الحديدة

قال الشيخ عبدالرحمن الحجري، قائد المقاومة التهامية في جبهة الساحل الغربي، إن قوات الشرعية تخوض مواجهات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي عند الأطراف الجنوبية لمديرية التحيتا شمالاً، باتجاه مدينة #الحديدة.



وأوضح في تصريح لـ"العربية" أن #الجيش_اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية وطائرات تحالف دعم الشرعية يحقق تقدماً متسارعاً على الجبهة باتجاه مدينة حيس، وعمق مديرية التحيتا، بعد أن أحكم السيطرة على مدينة الخوخة بالكامل، والمرفأ، وضاحية الحيمة، وتدور معارك في منطقة قطابا عند الأطراف الجونبية لمديرية التحيتا.



وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش استولت على كمية من العتاد الحربي للميليشيات، في حين وصلت تعزيزات عسكرية جديدة من #عدن إلى جبهة المخا لدعم تقدم قوات الشرعية على جبهة الساحل باتجاه مدينة الحديدة.