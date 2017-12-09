تحرير منطقة جديدة في جبهة صعدة معقل الحوثيين

أعلن الجيش اليمني مساء السبت تحرير منطقة جديدة في جبهة صعدة المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال #اليمن.

وذكر الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش الوطني حررت منطقة "النبيشين"، شرقي محور #البقع بمحافظة صعدة، عقب معارك ضارية مع مليشيات الحوثي.

ونقل عن مصدر ميداني أن المعارك انتهت بتحرير منطقة #النبيشين الواقعة على الخط الرابط بين محافظتي #صعدة والجوف.

وأكد المصدر فرار من تبقى من مليشيات الحوثي من المنطقة، بعد تكبدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بحسب تعبيره.

يذكر أن #الجيش_اليمني، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، أحرز خلال اليومين الماضيين تقدماً ميدانياً كبيراً في محور صعدة، بتحرير مناطق هامة في جبهة البقع.