اليمن.. تدمير مخزن أسلحة وأسر قيادي حوثي في الجوف

دمرت مقاتلات التحالف العربي، السبت، مخزن أسلحة ومعسكر تدريبي لميليشيات #الحوثي في #الجوف شمال شرقي #اليمن.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة، عبدالله الأشرف، أن الغارات استهدفت معسكرا تدريبيا للحوثيين في منطقة اليتمة بمديرية خب الشغف شمال شرقي محافظة الجوف، ما أدى إلى إحراق آليتين (مدرعتين) ومخزن سلاح، مؤكداً مقتل 15 مسلحاً حوثياً على الأقل جراء الغارات، وجرح آخرين.

وفي السياق، كشف مصدر عسكري يمني عن أسر قيادي كبير في ميليشيات الحوثي ومهندسين متخصصين بإطلاق الصواريخ الحرارية في محافظة الجوف.

وأفاد المصدر بأن قوات الجيش أسرت المشرف العام للحوثيين في مديرية خب الشعف، أبو علي الكبسي، في منطقة الغريميل بين محافظة الجوف ومديرية البقع التابعة إدارياً لمحافظة صعدة، معقل الحوثيين (أقصى شمال اليمن).

كما أضاف أن الطاقم المتخصص بإطلاق الصواريخ الحرارية في ميليشيات الحوثي تم أسرهم مع الكبسي.

وتمكن الجيش اليمني، خلال اليومين الماضيين، من تحقيق تقدم ميداني كبير في منطقة خب الشغف بالجوف وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية.