غارات عنيفة للتحالف على مواقع تابعة للانقلابيين بصنعاء

قال شهود عيان إن انفجارات عنيفة سُمعت شمال العاصمة صنعاء جراء غارات جوية مباغتة لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تبة التلفزيون وعدة مواقع أخرى من العاصمة.

وقال سكان محليون إن سيارات الإسعاف وأطقماً عسكرية هرعت إلى المواقع المستهدفة، حيث نقلت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات سقطوا جراء الغارات.

وكانت مصادر "العربية" أفادت أن أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا بغارات لطائرات تحالف دعم الشرعية في مديرية الجراحي في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

يأتي ذلك فيما واصل الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، تحقيق تقدم ميداني كبير ومتسارع في الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأشار مصدر عسكري إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية وسط تراجع ميداني كبير.

ودفع التحالف العربي والحكومة اليمنية بتعزيزات كبيرة إلى المواقع التي تم تحريرها في موزع والخوخة وسط انهيارات متواصلة لميليشيات الحوثي وتراجعهم إلى حيس والتحيتا جنوب الحديدة.