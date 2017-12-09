ما لا تعرفه عن عروس الساحل اليمني وبوابة تحرير الحديدة

أنعش استكمال الجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، تحرير مديرية الخوخة أولى مديريات محافظة #الحديدة غرب البلاد، الآمال في اقتراب دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية من كامل الساحل الغربي واستعادة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، مع التقدم الميداني الاستراتيجي اللافت والمتسارع.

ويشكل تطهير #الساحل_الغربي اليمني "ضربة قاضية"، بحسب خبراء عسكريين، لإيران ومشروعها التوسعي عبر أدواتها ممثلةً بميليشيات الحوثي، وقطع آخر شرايين إمدادهم بالأسلحة وأوجه الدعم المختلفة.

نافذة اليمن قديما على الخارج

تقع مديرية #الخوخة جنوب مدينة الحديدة وتبعد عنها 163 كيلومترا فقط، ومركزها مدينة الخوخة، وتتبع لها إداريا جزيرة حنيش الكبرى، وتضم 45 تجمعا سكانيا لحوالي 40 ألف نسمة، يعمل غالبيتهم في الاصطياد والزراعة.

تعد الخوخة إحدى مديريات محافظة الحديدة، ويربطها بمدينة حيس (يحاصرها حاليا الجيش اليمني وعلى وشك السيطرة عليها)، طريق إسفلتي طوله 30 كلم، وتتوسط مصبي وادي زبيد من الشمال ووادي رسيان من الجنوب.

الخُوخَة، تعني الفتحة أو الكوة التي يدخل منها الهواء والضوء إلى المنزل، وهي بالفعل الكوة التي أطل من خلالها #اليمن على العالم الخارجي في فترة تاريخية، وكانت من الموانئ اليمنية القديمة لتصدير البن والبضائع والسلع، وشواهد مباني الجمرك والميناء القديم ما زالت قائمة إلى اليوم.

"سندريلا" المدن الساحلية اليمنية

أطلقت على الخوخة الواقعة على ساحل #البحر_الأحمر، بشواطئها الجميلة عدة أوصاف، فالبعض سماها "لؤلؤة اليمن" و"عروس الساحل"، وآخرون "سندريلا المدن الساحلية اليمنية".

وشكلت واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في اليمن، (قبل الأحداث الراهنة)، لما تتميز به من طبيعية خلابة ومقومات بيئية ومزايا سياحية مبهرة، بشواطئها وخضرة غابات النخيل التي تكسوها.

وتمتلك شواطئ طويلة ورائعة، منها القطابا، الكداح، أبو زهر، الجشة، المحرق والعنبرة.

وبجانب مميزاتها الطبيعية والسياحية، تزخر الخوخة بالكثير من المعالم والصروح الأثرية والتاريخية الإسلامية، ومنها مسجد الحسين بن سلامة الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)، وقلعة القاهرة التي بنيت عام 991هـ (1583م).