ميليشيا الحوثي تقتحم منزل "أم الأيتام" وتعتقل أبناءها

اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية منزل رقية عبدالله الحجري، مؤسسة ومديرة دار الرحمة لرعاية اليتيمات، في العاصمة اليمنية صنعاء، بغرض اختطافها وعندما لم تجدها اعتقلت اثنين من أبنائها، واقتادتهما إلى مكان مجهول.

وأفاد مصدر محلي أن مسلحين حوثيين حاصروا منزل رقية الحجري، المعروفة بـ"أم الأيتام"، مساء الجمعة، واقتحموا المنزل وعبثوا بمحتوياته بحثاً عنها لاختطافها، وعندما لم يعثروا عليها نظراً لسفرها خارج البلاد، اعتقلوا 2 من أولادها.

وبحسب المصدر، فإن تهمة "أم الأيتام"، كما قال لهم المسلحون الحوثيون، إنها شقيقة إحدى زوجات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي قتلته ميليشيا الحوثي الاثنين الماضي، وتشن حملة تصفيات واعتقالات واسعة لملاحقة كل أقربائه حتى البعيدين.

وأكد أن ميليشيات الحوثي تجاوزت كل الأخلاق والأعراف في التنكيل والانتهاكات التي تمارسها ضد سكان صنعاء ومناطق سيطرتها دون أي تهم، باستثناء ترويع الناس للسكوت على جرائمهم وقبول مشروعهم.

وترأس رقية الحجري مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية في اليمن، التي أسستها عام 2001، وتتبعها دار الرحمة لرعاية اليتيمات التي ترعى 500 يتيمة داخل السكن الداخلي و650 في أحضان أسرهن، كأول مشروع لرعاية اليتيمات في اليمن، وتكفل كذلك المئات من الأيتام وتقوم بتدريبهم وتأهيلهم في مختلف المجالات.

وتشن ميليشيات الحوثي منذ أيام حملات تصفية وإعدامات واعتقالات ضد كل أقارب الرئيس السابق وقيادات حزبه والقيادات العسكرية والأمنية الموالية، بعد دعوته قبل مقتله للانتفاضة الشعبية ضدهم، حيث قدرت مصادر حكومية تصفية أكثر من 1000 من قيادات حزبه، بالإضافة إلى اعتقال المئات والذين لم يعرف عددهم حتى الآن.