الحوثيون ينهبون مخصصات رعاية اليتيمات في صنعاء

كشفت مصادر يمنية، السبت، عن نهب ميليشيات الحوثي المبالغ المالية الخاصة بكفالة ورعاية اليتيمات، أثناء اقتحامها منزل #رقية_الحجري رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية" ومسؤولة "دار الرحمة" لرعاية اليتيمات بالعاصمة اليمنية #صنعاء، واختطاف اثنين من أبنائها.

وأكدت المصادر أن المسلحين الحوثيين الذين داهموا منزل رقية عبدالله الحجري، مساء الجمعة، نهبوا 30 مليون ريال من داخل المنزل والخاصة بدار الرحمة لرعاية #اليتيمات، واختطفوا ابنيها يونس وإلياس فضل علي عبدالولي الحلالي، حيث لا يزال مصيرهما مجهولا حتى الآن.

وأفادت أن عشرات المسلحين الحوثيين على متن عدد من الأطقم العسكرية، فتشوا جميع أركان وغرف المنزل ونهبوا كل الأشياء الثمينة داخله، أثناء بحثهم عن رقية الحجري الملقبة بـ #أم_الأيتام، لاعتقالها بحجة أنها شقيقة إحدى زوجات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي قتلته الميليشيا، الاثنين، وتنفذ حملات تصفية واعتقالات لكل أقاربه حتى البعيدين وقيادات حزبه والقيادات العسكرية والأمنية الموالية له.

وبحسب المصادر، فقد نهب عناصر ميليشيات #الحوثي ثلاث سيارات كانت بحوش المنزل بعد أن أخذوا مفاتيحها بالقوة من أسرة رقية الحجري، بجانب أموال أخرى ومجوهرات، وصادروا جميع الهواتف المحمولة والخاصة بجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك النساء، وكذا الكمبيوترات الشخصية.

وتستمر ميليشيات الحوثي في تنفيذ حملات مداهمة واسعة لمنازل المواطنين وأقارب الرئيس السابق وأعضاء حزبه، في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، وكذا عمليات تصفية وحشية واعتقالات غير مسبوقة، في محاولة لقمع كل الأصوات المعارضة لمشروعها والمنادية أو المشاركة بالانتفاضة الشعبية ضدها.