اليمن.. صور لتشييع الزوكا رفيق صالح باللحظات الأخيرة

أقيمت في مديرية #الصعيد بمحافظة #شبوة باليمن مراسم تشييع جثمان الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، بعد تسلم ابنه عوض للجثمان، وقتل الزوكا بجوار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في #صنعاء.

وشهد مسجد عمر بن عبدالعزيز وسط مدينة عتق مراسم صلاة الجنازة على جثمان الزوكا واثنين من مرافقيه، حيث دعا خطيب الجمعة الشيخ جلعوم السلطة المحلية ومشايخ ووجهاء المحافظة لتوحيد الصفوف والكلمة في مواجهة #ميليشيات_الحوثي، لاسيما أن هناك مديرية من مديريات محافظة شبوة ترزح تحت وطأة تلك الميليشيات.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي لا تفهم إلا لغة القتل، فهي لا تفرق بين طفل أو شيخ أو رجل أو امرأة، كل من اختلف مع ميليشيات الحوثي، ولم يسر ضمن مشروعها، ولم يلبِ رغباتها، تعتبره عدواً يجب قتله.

وكانت ميليشيا الحوثي قد سلمت جثة الزوكا مع مرافقيه بعد تدخل وساطات قبلية لتسليمها بعد أن كانت تعتزم دفنه في صنعاء.