الجيش اليمني يمشط مديرية حيس في الحديدة بدعم من التحالف

وصلت قوات الجيش اليمني إلى ثالث مديريات محافظة #الحديدة غرب البلاد، في ظل استمرار التقدم الميداني اللافت والاستراتيجي لليوم الثالث على التوالي، باسناد مكثف من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، على وقع تهاوٍ متسارع لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، في وقت متأخر من مساء السبت، أنه تم السيطرة على مثلث "حيس الخوخة"، وبدء الدخول إلى مديرية التحيتا ثالث مديريات محافظة الحديدة التي تصل إليها قوات #الجيش_اليمني.

ونقلت عن مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني قامت بتطويق مدينة #حيس التي تبعد 10 كلم عن مدينة الخوخة، وبدأت عملية تمشط المزارع والطرقات شمال حيس.

كما دخلت وحدات من الجيش الوطني مديرية #التحيتا الساحلية، وفقا للمصادر، ووصلت إلى مزارع الفازة في ضواحي مديرية زبيد.

وتتهاوى ميليشيات الحوثي الانقلابية بشكل متسارع في الساحل الغربي، في ظل المعارك التي يخوضها الجيش اليمني والتحالف العربي، لتحرير الحديدة، وتحقيق نجاحات استراتيجية خلال الثلاثة الأيام الماضية، بإحكام السيطرة على مديرية #الخوخة، وبعدها حيس، وكذا السيطرة على أغلب ضواحي مدينه زبيد الجنوبية.

ووفق مصادر ميدانية، فإن هناك انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصرها وفرار الباقين.

يذكر أن ميليشيات الحوثي، تسيطر على محافظة الحديدة منذ ثلاثة أعوام عقب انقلابها على السلطة الشرعية، واستخدمت ساحلها الغربي الطويل في تهريب الأسلحة القادمة إليها من إيران، كما أن ميناءها الاستراتيجي يمثل أبرز مصادر الدعم الاقتصادية لمواصلة حربها ضد اليمنيين، ونهب الإغاثات وتهديد الملاحة الدولية.