لماذا هددت ميليشيا الحوثي بسجن أوائل الثانوية؟

كشف وزير التربية والتعليم اليمني عبدالله لملس، الأحد، عن منع #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، لأوائل طلاب الثانوية العامة في مناطق سيطرتها من حضور حفل التكريم السنوي في العاصمة المؤقتة #عدن.

وأكد أنها هددتهم بإلغاء نتائجهم وسجنهم في حالة الحضور.

وقال لملس في حفل تكريم أقامته وزارة التربية والتعليم بعدن لأوائل الجمهورية من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، إن ذلك التهديد اضطر بعض الطلاب الأوائل إلى الاعتذار عن حضور الحفل التكريمي.

ولفت إلى الاهتمام بالطلاب في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.

وتطرق رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، في كلمته بالحفل، إلى ما تمارسه ميليشيا الحوثي من سياسة تدمير التعليم، بتغيير المناهج الدراسية، بما يخدم ويتوافق مع نهجها السلالي العنصري في التجهيل.

وقال "إذا أردنا أن نجنب بلادنا ويلات الحروب والاقتتال فعلينا بالاهتمام بالعملية التعليمية وتسخير كافة الإمكانات لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة يصعب على أي جماعات كهنوتيه متخلفة أن تمارس عليه التضليل والخداع".