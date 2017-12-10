هل حقاً دفن الرئيس اليمني السابق في هذا المكان؟

أفادت مصادر مقربة من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أنه تم دفن جثمانه في مقبرة في قرية الأحمر مسقط رأسه صباح السبت.

وقالت المصادر إن ميليشيات #الحوثي دفنت صالح بحضور نجله مدين، ومحمد محمد صالح نجل شقيقه، ويحيى الراعي رئيس مجلس النواب، والقيادي الحوثي علي أبو الحاكم.

وأكدت المصادر أن الجنازة كانت محدودة العدد، حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين 20 شخصاً.

في المقابل، شكك أنصار الرئيس السابق في الرواية، واتهموا الحوثيين بأنهم لا يريدون أن تتحول جنازة صالح إلى مناسبة لانفجار شعبي في وجه الجماعة الانقلابية.

وتدور شكوك وسط سكان صنعاء بأن الغاية من تسريب خبر دفن صالح هي محاولة الميليشيات قطع الطريق على مطالب أنصار صالح المستمرة بتسليم الجثمان والقيام بدفنه في جنازة شعبية تليق بمكانته في نفوس الآلاف من مؤيديه.

وقُتل صالح بكمين حوثي أثناء توجهه إلى مسقط رأسه بمديرية سنحان جنوب #صنعاء.